Elezioni comunali Trento: Fdi, in lista nessun privilegiato

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Quaranta candidati per il Comune, sessanta per 11 circoscrizioni, nessun capolista ma semplicemente un elenco in ordine alfabetico: Fratelli d'Italia corre per le prossime amministrative a Trento a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Andrea Merler. "Non ci sono privilegiati, ma tutte persone che vivono e lavorano in questa città", ha spiegato il senatore Adolfo Urso, in questi giorni in Trentino per presentare le liste, anche a Rovereto, Riva, Arco e Mori. "Nel capoluogo fino ad oggi c'è stata troppa tolleranza verso l'estremismo - ha aggiunto Urso - e per noi la sicurezza è il tema che deve essere al primo posto: la sinistra qui ha creato un clima di insicurezza e paura". Tra i quaranta candidati, il medico Roberto Biscaglia, il consigliere comunale uscente di Forza Italia Christian Zanetti e il presidente degli agenti immobiliari Severino Rigotti. Non correrà, invece, Francesca Gerosa, nel cda di Interbrennero.

Dal senatore Andrea De Bertoldi piovono invece attacchi verso il candidato sindaco del centrosinistra, Franco Ianeselli: "Nell'altra coalizione hanno pensato bastasse un maquillage per far dimenticare cosa non sono stati in grado di fare per la città. Da quel che mi risulta l'ex segretario della Cgil ha sempre e solo fatto il sindacalista ed è transitato per il centro sociale Bruno. Ecco la differenza tra noi e loro: tra chi ha sempre lavorato e chi invece ha fatto la guerra alle aziende". Il coordinatore regionale del partito, Alessandro Urzì, rilancia: "Questa è la sfida dei capoluoghi: così come c'è voglia di riscatto a Trento riusciremo a far cambiare il corso delle cose anche a Bolzano". Il senatore Urso aggiunge: "Andremo sicuramente al ballottaggio e lì sono convinto che il centrosinistra non avrà chance contro di noi". (ANSA).