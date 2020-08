Coronavirus: tampone per un intero paese in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Nei giorni scorsi, nel comune di Bronzolo, in Alto Adige, sono stati rilevati alcuni casi di infezione da Covid-19 non necessariamente correlati tra loro.

Per questo motivo la Sanità altoatesina punta alla massima sicurezza. Per evitare un'ulteriore diffusione dei contagi, all'inizio della prossima settimana, pertanto, si svolgeranno test a tappeto. A partire da lunedì prossimo, tutti i 2.800 residenti potranno eseguire il tampone.

Il piano strategico della provincia e dell'Azienda sanitaria prevede l'esecuzione immediata di test all'interno di una determinata area geografica nel caso in cui venga registrato un elevato numero di infezioni da Covid-19. Dopo la rilevazione di diversi casi di contagio, questo ora avverrà nel comune di Bronzolo.

Per l'assessore provinciale Thomas Widmann si tratta di un passo importante: "Dopo la fine del lockdown, scattata tre mesi fa, era chiaro che il rischio di nuove infezioni sarebbe aumentato. Ci siamo preparati a questo e ci siamo attrezzati in modo tale che test rapidi e approfonditi potessero essere utilizzati, garantendo così che i nuovi casi venissero rintracciati tempestivamente e isolati, ma anche che, se necessario, una determinata località potesse essere testata in modo capillare e in breve tempo. Questo si sta ora verificando per la prima volta". (ANSA).