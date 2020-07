Fraccaro, NOI Techpark esempio collegamento ricerca-impresa

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro ha incontrato al NOI Techpark di Bolzano il gruppo di lavoro promotore del superbonus 110% in Alto Adige e ha visitato i laboratori dedicati alla ricerca in ambito green technologies ed energia rinnovabile.

"Voglio ringraziare NOI Techpark per l'importante lavoro che sta svolgendo sul territorio e per il suo ruolo di collante tra istituzioni, enti e soggetti coinvolti nell'ambito del superbonus. Quello che mi sorprende ogni volta di questo parco tecnologico è la sua capacità di collegare la ricerca con le necessità delle imprese, di fare innovazione e trasferirla alle aziende pensando però sempre all'applicazione che essa ha nella vita e nell'economia di tutti i giorni. NOI Techpark rappresenta un esempio fantastico di come questa sia la chiave del futuro per la ricerca", ha dichiarato il sottosegretario. (ANSA).