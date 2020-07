Ricerca: premio Provincia Bolzano alle donne scienziate

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - Scade venerdì di questa settimana (31 luglio) alle 15 il termine per presentare la propria candidatura alla prima edizione del Women in Science Award. Il premio è destinato ricercatrici che abbiano raggiunto risultati eccezionali in ambito scientifico e ricoprano un ruolo riconosciuto nella comunità scientifica. Per questo si richiede che le candidate possano vantare almeno 15 anni di ricerca di base o applicata. Occorre inoltre essere in possesso di due dei tre seguenti requisiti: essersi diplomate in Alto Adige, lavorare almeno da 5 anni presso un istituto di ricerca altoatesino o aver svolto studi di particolare rilevanza e attinenza tematica con l'Alto Adige. Sempre venerdì scade anche il termine per candidarsi al Research Award AltoAdige/Südtirol.

Anche in questo caso il premio è destinato a personalità di rilievo per i risultati raggiunti nell'ambito della ricerca scientifica. (ANSA).