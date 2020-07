Innovazione: hub europeo della computer vision a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - La computer vision, o visione artificiale, la principale categoria dell'Intelligenza Artificiale, ha ora a Bressanone, grazie a Covision Lab, un nuovo centro di competenza. Covision Lab è un consorzio di sette tech-company multinazionali, con uffici e headquarter in Alto Adige: la mission principale è accelerare il processo di know how transfer dallo stato dell'arte scientifico all'utilizzo nella pratica per poi permettere alle aziende di sviluppare applicazioni industriali.

Un focus ben preciso che, oltre a produrre vantaggio tecnologico per le aziende fondatrici, aiuterà lo sviluppo della ricerca nell'ambito di deep learning, 3d sensing ed embedded vision. In particolare la ricerca di Covision Lab sarà focalizzata sui processi di acquisizione, ricostruzione e analisi 3d, sul controllo di qualità di superfici e analisi e modellazione di oggetti e scene tramite sistemi multi-camera.

Il centro, che si trova a Bressanone nella sede principale della Durst Group, leader mondiale nella produzione di sistemi di stampa inkjet per applicazioni industriali, si è dotato di un comitato scientifico composto da tre studiosi riconosciuti in ambito internazionale: Rita Cucchiara, professoressa ordinaria di Computer Vision presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttrice del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti; Pietro Perona, professore al California Institute of Technology - Caltech - e Amazon Fellow, fra i maggiori esperti al mondo di machine learning applicato alla computer vision; Paolo Lugli, rettore della Libera Università di Bolzano, già preside del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica del Politecnico di Monaco di Baviera. (ANSA).