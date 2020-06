Provincia: sindacati Trentino in piazza per orari dipendenti

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fenalt riconvocano in assemblea le lavoratrici e i lavoratori della Provincia e degli Enti strumentali mercoledì 1 luglio, dalle 11 alle 13, in Sala della Cooperazione in via Segantini a Trento con successivo presidio in Piazza Dante. La protesta riguarda le disposizioni che intervengono sugli orari di lavoro e dunque sui tempi di conciliazione che sono in vigore dal 29 giugno negli uffici provinciali. Il sindacato unitariamente ha predisposto gli atti per l'impugnazione di questi provvedimenti, ritenuti "immotivati e illegittimi, in violazione delle prerogative sindacali e delle norme che regolano tuttora il lavoro nella PA in periodo di emergenza Covid-19".

"Sfidiamo la Giunta ad aprire un tavolo sulla PA Trentina. La nostra richiesta di un incontro col presidente Fugatti è tuttora inevasa. In campo ci sono i temi del rinnovo e finanziamento dei contratti collettivi provinciali, un nuovo sistema di classificazione che riconosca e valorizzi le professionalità e le competenze, la formazione, lo sviluppo degli strumenti info-telematici, la conciliazione familiare di operatori e utenti, sviluppare lo smart working come strumento ordinario di lavoro che superi il concetto di orario obbligatorio e valorizzi qualità, obiettivi ed efficienza; applicare le linee guida per la sicurezza di lavoratori e cittadini previste dai Dpcm nazionali", si legge in una nota. (ANSA).