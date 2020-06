Coronavirus: nessun nuovo contagio in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Ancora nessuna nuova infezione da coronavirus in Alto Adige. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno valutato 594 tamponi, nessuno dei quali è risultato positivo. Il numero delle persone positive al test del coronavirus resta quindi 2.634. In totale sono stati effettuati 82.441 tamponi su 39.893 persone. Non si registrano neppure decessi che restano fermi a 292.

Nei reparti ordinari sono ricoveratoi sempre 7 pazienti, mentre altri 13, ospitati presso le strutture dell'Azienda sanitaria, sono considerati casi sospetti. C'è sempre solo un paziente ricoverato in terapia intensiva a Bolzano.

In quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare si trovano 286 persone.

Sono quindi 2.257 (+2) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 866 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti, fra sicuri e sospetti, si attesta a 3.123 (2 in più rispetto a ieri).

