Basket: Dolomiti Energia Trentino in '7Days EuroCup'

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Il consiglio direttivo dell'Eca ha selezionato la Dolomiti Energia Trentino per prendere il posto lasciato dai Fraport Skyliners Frankfurt nella prossima '7days EuroCup' di basket.

I bianconeri nella stagione 2020-21 scenderanno così in campo nella loro quinta partecipazione alla coppa, la quarta consecutiva."Uno stimolo in più per affrontare la stagione con ambizione", ha commentato il general manager Salvatore Trainotti. (ANSA).