Innovazione: NOI Techpark fa incontrare imprese e start-up

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Al NOI Techpark di Bolzano 19 nuove imprese e start-up potranno lavorare, confrontarsi e collaborare con i ricercatori di Eurac Research, Università di Bolzano, Centro di sperimentazione Laimburg, Fraunhofer Italia e Agenzia CasaClima.

Le aziende - è stato spiegato durante la presentazione in presenza del governatore altoatesino Arno Kompatscher - potranno così sviluppare e testare i propri prodotti condividendo il proprio know-how in un ambiente composto da altri innovatori e giovani talenti. La maggior parte delle imprese lavorano nell'ambito del Digital e delle tecnologie Green, due settori di punta nel prossimo futuro. Ci sono però anche nuove aziende che lavorano nel settore dell'Automotive & Automation e del Food.

Inoltre, ci sono quattro start-up, che negli ultimi tre anni sono diventate aziende di NOI Start-up Incubator, e si sono stabilite nel polo tecnologico, insieme alle 19 nuove aggiunte.

Si tratta di Functional Gums, Mirnagreen, HBI e Connexx. Sono la prova che l'Alto Adige offre un terreno fertile per giovani imprenditori e nuove idee im-prenditoriali. La missione di NOI Techpark è infatti quella di coltivare ulteriormente questo terreno con servizi su misura come il programma di mentoring, i workshop e i servizi di supporto. (ANSA).