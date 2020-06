Smg, 8 'e-book' per avvicinare i bambini alla musica

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Otto 'e-book' per avvicinare bambini e ragazzi alla musica, apprendere i primi rudimenti e migliorare le proprie competenze senza muoversi da casa. Li propone la Smg-Scuola musicale della Giudicarie, che ha messo a disposizione alcune delle pubblicazioni digitali realizzate dagli insegnanti di musica durante il periodo di confinamento domestico.

L'iniziativa - presentata oggi a Trento alla Federazione trentina della cooperazione - si propone di garantire l'apprendimento della musica anche durante l'emergenza, con percorsi specifici per bambini dai tre ai cinque anni, per i primi anni delle scuole elementari e per gli allievi con bisogni educativi speciali (Bes). I percorsi di avvicinamento avvengono mediante l'impiego di canzoni e giochi musicali, utilizzando anche le opere di compositori come Schubert, Strauss, Verdi, Haydn, Händel e Mozart.

I libri digitali si possono consultare gratuitamente sul sito www.scuolamusicalegiudicarie.it. (ANSA).