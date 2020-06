Feste Vigiliane a Trento ridotte e senza fuochi d'artificio

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Trento, riunitosi presso la sede del Commissariato del Governo, ha stabilito che, quest'anno, le Feste Vigiliane si svolgeranno in modalità ridotta e non si concluderanno con i tradizionali fuochi artificiali. La decisione - riporta una nota - consente lo svolgimento di alcuni degli eventi, previste per i giorni 25 e 26 giugno, in particolare il "Tribunale della penitenza" e la "Tonca", adattandoli alle esigenze poste dalla tutela della salute dei cittadini e dalla necessità di prevenire il formarsi di assembramenti. I due eventi, cosi come il corteo di apertura, verranno effettuati nell'osservanza delle norme precauzionali e di sicurezza, senza la presenza di pubblico o con un pubblico molto ridotto. Gli eventi saranno visibili in televisione (Rttr e Trentino Tv trasmetteranno in diretta le diverse manifestazioni) e in "streaming". (ANSA).