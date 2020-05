Coronavirus: Austria, stop voli dall'Italia fino 22-5

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAG - L'Austria ha prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e voli dal e per l'Italia. Lo prevede un'ordinanza del ministro per la salute Rudolf Anschober dei Verdi. I collegamenti ferroviari restano interrotti anche per la Svizzera e il Liechtenstein, mentre quelli aerei - oltre per l'Italia - anche per Cina, Iran, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Russi e Ucraina. Da subito possono invece nuovamente atterrare aerei provenienti dalla Corea.

Ponti aerei sono invece consentiti per i lavoratori stranieri per la sanità e l'agricoltura, ovvero bandenti e raccoglitori.

Da oggi non sono più in vigore i divieti di spostamento in Austria. Da lunedì saranno consentite visite nelle case di riposo, ma solo con una serie di accorgimenti. Dal 15 maggio potranno essere celebrate le messe. Resta invece per il momento ancora interdetta la prostituzione, che in Austria di solito è consentita. (ANSA).