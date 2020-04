Fase 2: Fugatti, accelerare la riapertura dei negozi

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Una procedura accelerata ed un rinforzo legislativo "per consentire di agire subito e meglio sul tema delle riaperture di determinate attività economiche, non appena la stabilizzazione dei contagi lo consentirà". È quanto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha chiesto questa mattina alla conferenza dei capigruppo in Consiglio provinciale.

Il tema è anzitutto la discussione in aula del disegno di legge denominato Programma Covid 19 che contiene questioni economiche e finanziarie che riguardano categorie produttive che guardano con grande preoccupazione al lockdown.

Fugatti ha anche spiegato ai capigruppo che venerdì scorso, analizzando le dinamiche di predisposizione del Dpcm di cui il presidente Conte ha dato alcune anticipazioni l'altra sera, la Giunta ha inserito nella proposta di legge l'articolo 29 che rimarca "la volontà di prevedere una norma specifica sulle possibili riaperture di determinate attività, fermo restando il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie". "Un iter analogo - ha aggiunto Fugatti informando di un ulteriore colloquio con il governatore altoatesino Arno Kompatscher - verrà seguito anche da Bolzano, anche se bisogna correttamente dirsi che la situazione contagi fra le due province è differente. Ma è bene poter disporre di uno strumento normativo che possa essere utile qualora i dati confermassero la stabilizzazione del contagio per la quale stiamo continuamente lavorando". (ANSA).