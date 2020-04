Coronavirus: altri 10 morti in Trentino, totale 310

(ANSA) - TRENTO, 14 APR - Rispetto a ieri si registrano in Trentino altri 10 morti per coronavirus che portano il totale a 310. I contagi hanno raggiunto quota 3.815: rispetto a ieri ci sono solo 18 casi accertati in più, dovuto però al fatto che nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono stati effettuati solo 200 tamponi, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 54, in lieve calo rispetto alle scorse settimane. (ANSA).