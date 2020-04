Automobilista ubriaco denunciato e multato in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 08 APR - I carabinieri di San Giovanni di Fassa hanno fermato ieri sera un giovane automobilista del posto lungo la statale 48 con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Il giovane, cui è stata ritirata la patente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per il mancato rispetto delle norme contro il coronavirus, al pari della persona che sedeva al suo fianco.

"Ma la condotta è, in questo periodo, ancor più deplorevole, poiché non solo può mettere in pericolo terze persone, ma laddove avesse fatto un incidente avrebbe messo a rischio l'apparato sanitario già molto provato dalla pandemia in corso".

osserva il Comando provinciale dei carabinieri. (ANSA).