Docg Chianti Classico, approvate le modifiche al disciplinare

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, l'1 luglio, il decreto di approvazione delle modifiche al disciplinare della denominazione Chianti Classico.

Due i cambiamenti che interessano la tipologia Chianti Classico Gran Selezione, si spiega dal Consorzio di tutela: la possibilità di inserire in etichetta il nome di una delle 11 Unità geografiche aggiuntive (aree più ristrette e dotate di maggiore omogeneità) e l'obbligo di modificare la base ampelografica, a partire dalla vendemmia 2027, con la percentuale minima di Sangiovese che sale al 90% dall'80% e con l'eventuale apporto di soli vitigni autoctoni ammessi fino al 10%.

"È un traguardo storico per la denominazione - afferma il presidente Giovanni Manetti -, adesso tutti i consumatori potranno finalmente scegliere vini provenienti dalle diverse Uga e apprezzare le sfumature del territorio del Gallo Nero: un ulteriore passo per la valorizzazione delle caratteristiche distintive del Chianti Classico". (ANSA).