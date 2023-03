Plastic free, in Toscana premiati 3 Comuni

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Firenze, Prato e San Casciano Val di Pesa (Firenze) sono stati premiati come Comune Plastic free 2023 oggi a Bologna. Il riconoscimento è arrivato dalla Onlus Plastic Free che ha valutato oltre 360 Comuni, scegliendo i più virtuosi. Cinque i criteri alla base del riconoscimento, che è andato a 68 Comuni: la lotta contro gli abbandoni illeciti; la sensibilizzazione del territorio; la collaborazione con l'associazione Plastic free, la gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose dell'ente.

"Siamo felici di questo riconoscimento - commenta l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze, Andrea Giorgio - che riconosce gli sforzi fatti dall'amministrazione per limitare l'uso della plastica e per mettere in atto politiche virtuose di riuso, riduzione e riciclo dei rifiuti, a partire dal progetto Firenze città circolare, dai fontanelli e dai percorsi educativi nelle scuole".

Per Cristina Sanzò, assessora alla Città Curata del Comune di Prato, è "un premio che ci gratifica e ci sprona a fare sempre di più nella direzione intrapresa, continuando le collaborazioni con le associazioni del territorio". (ANSA).