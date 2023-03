(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 03 MAR - Torna la Mostra antiche camelie della Lucchesia: per tre fine settimana, dall'11 al 26 marzo, a Pieve e Sant'Andrea di Compito, nel comune di Capannori, sarà possibile vivere un'esperienza completa con piante in fiore, visite guidate, cibo, musica e animazione.

Nell'anno del bicentenario del Comune di Capannori la manifestazione ospita anche il pre-congresso mondiale dell'International camellia society: porterà nel Compitese circa cento appassionati cameliofili provenienti da tutto il mondo.

Giunta alla sua XXXIV edizione, organizzata dal Centro culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la manifestazione avrà in calendario oltre 100 eventi.

La camelia è uno dei simboli più rappresentativi del territorio. Il Camellietum Compitese di Pieve e Sant'Andrea di Compito, oltre a richiamare ogni anno migliaia di visitatori, è a oggi il giardino di camelie più grande e importante d'Europa: su oltre 4 ettari d'estensione sono presenti più di mille cultivar differenti e circa 2mila piante. Anche per questo l'International camellia society l'ha inserito tra i 'Gardens of excellence" di tutto il mondo.

In occasione della mostra oltre alla visita al camelieto, anche guidate, ci saranno concerti jazz, suonate d'organo, stand gastronomici, spettacoli e animazioni per bambini, caccia al tesoro, mostre di fotografia e di pittura, laboratori (da quello con la carta giapponese a quelli sociali sul riuso e riciclo), ex tempore di pittura per adulti e bambini, rievocazioni storiche con il corteggio medioevale, iniziative di promozione sociale e, immancabile, l'attesa cerimonia del tè giapponese.

restaurato. Informazioni e programma sono consultabili sul sito camelielucchesia.it. (ANSA).