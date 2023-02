PH tessuti, a rilevarlo un sistema miniaturizzato nel corpo

(ANSA) - PISA, 20 FEB - Un sistema miniaturizzato e biodegradabile nel corpo per rilevare il pH dei tessuti, E che trasmette i dati real time a uno smartphone. E' quanto messo a punto a punto dal team di ingegneri elettronici del dipartimento di ingegneria dell'informazione dell'Università di Pisa, coordinato da Giuseppe Barillaro, in collaborazione con i ricercatori di Surflay Nanotec GmbH (Germania): lo studio è stato pubblicato su Advanced Materials Technologies. Il sistema consentirà "consistenti passi avanti - si spiega da Unipi - nella diagnosi e trattamento di malattie estremamente diffuse, come la vaginosi batterica, la cui diagnosi richiede una accurata rilevazione dell'acidità dei tessuti, e che è spesso associata a complicazioni che hanno un grande impatto sulla qualità della vita delle donne".

"Lo scorso anno - spiega Barillaro - abbiamo messo a punto un sensore innovativo, delle dimensioni e spessore di un francobollo, totalmente biodegradabile nel corpo, e in grado di rilevare il pH dei tessuti tramite un semplicissimo meccanismo a fluorescenza. Se stimolato con luce verde, il sensore emette luce nello spettro del rosso, con un'intensità che corrisponde a un valore preciso di pH. In questi mesi, nell'ambito del progetto europeo Resorb finanziato dallo European Innovation Council, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, mettendo a punto un sistema optoelettronico miniaturizzato, che stimola il sensore, rileva la luce emessa dallo stesso e invia il valore di pH misurato a uno smartphone in modalità wireless. Il sistema può essere applicato, per esempio, a un anello vaginale contraccettivo flessibile, e monitorare in modo continuo e in tempo reale il pH vaginale, consentendo il trattamento di patologie molto diffuse tra le donne come la vaginosi batterica". "Il sensore può rilevare il pH per quattro giorni consecutivi, e poi si biodegrada completamente nel corpo - aggiunge Alessandro Paghi, coautore dello studio a cui ha preso parte anche Martina Corsi - mentre l'anello con il circuito optoelettronico miniaturizzato, contenente anche il sistema di acquisizione dati, un trasmettitore wireless e le batterie di alimentazione, può essere riutilizzato con nuovi sensori".

