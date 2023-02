Cioccolatiere Slitti premiato a Italy food award

(ANSA) - MONSUMMANO TERME (PISTOIA), 20 FEB - Il maitre chocolatier Andrea Slitti, dell'omonima 'fabbrica' di cioccolata di Monsummano Terme (Pistoia), è stato insignito a Milano agli Italy food awards per la categoria "cioccolaterie artigianali".

Il riconoscimento arriva a distanza di pochi giorni dalle due Tavolette d'Oro assegnate in occasione di Taste 2023 a Firenze.

"Sono onorato di aver vinto questo prestigioso premio nazionale - commenta Andrea Slitti - e felice per il mio team perché va a premiare tutto l'impegno che mettiamo ogni giorno nella produzione dei nostri cioccolati. La modalità di degustazione anonima ci rende ancora più orgogliosi, perché siamo stati selezionati tra tutti per la qualità,il gusto, e l'impegno di produrre sempre prodotti di eccellenza. Una dedizione che ci ha permesso di far conoscere e apprezzare i nostri prodotti d'eccellenza in tutto il mondo".

Partita dal 1969 dalla torrefazione del caffè, la storia di Andrea Slitti e della sua azienda si è rapidamente evoluta abbracciando il mondo del cioccolato, distinguendosi sin dall'inizio per la selezione delle materie prime e la cura e la lavorazione del prodotto. Oggi, si spiega dall'azienda, "Andrea Slitti è riconosciuto come uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo: esperto selezionatore di cacao, affida al suo palato la realizzazione delle sue ricette, che lo hanno portato a vincere oltre 190 premi per la qualità del suo cioccolato". (ANSA).