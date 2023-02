Magna Motrol festeggia la neutralità carbonica

(ANSA) - LIVORNO, 17 FEB - Magna Motrol di Guasticce (Livorno), divisione di Magna Mechatronics che si occupa di sistemi di chiusura per autoveicoli, festeggia oggi la neutralità carbonica. Lo spiega in una nota Confindustria Livorno Massa Carrara, a cui è associata l'azienda di Guasticce, che conta circa 580 dipendenti, un indotto di ulteriori 150 addetti esterni e che dispone di un centro di ingegneria d'eccellenza.

La neutralità carbonica di Motrol è stata riconosciuta da Magna international grazie a due componenti principali: l'utilizzo di energia elettrica solo da fonti rinnovabili certificate e la compensazione delle emissioni dirette di C02, investendo in un progetto che mira ad abbattere C02 nella stessa quantità. La direzione di Magna Mechatronics inoltre ha assegnato a Motrol un prestigioso premio di Sustainability awardper l'impegno nell'ambito sociale-solidale e ambientale.

Come ulteriore passo nel cammino verso la sostenibilità, Motrol si prefigge l'obiettivo di ridurre drasticamente l'utilizzo della plastica: per quetso ai dipendenti sono stati distribuite borracce in acciaio inossidabile da utilizzare per attingere da appositi distributori che verranno installati a breve. Altro obiettivo del management è la focalizzazione sulla riduzione e potenziamento energetico, per cui nel corso dell'anno verrà realizzato il progetto di installazione dei pannelli solari sul tetto dello stabilimento e eseguita una serie di workshop atti all'ideazione e alla realizzazione dei progetti di riduzione energetica. (ANSA).