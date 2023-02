Cioccolato Slitti, 2 Tavolette d'oro e altri premi

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Slitti, la fabbrica di cioccolato di Monsummano Terme (Pistoia), una delle eccellenze della cosiddetta 'Chocolate Valley Toscana', fa incetta di premi a Taste Firenze, l'appuntamento di riferimento per scoprire le migliori aziende, i prodotti iconici e le tendenze del food & beverage. Ha ottenuto oltre 13 riconoscimenti, con 2 Tavolette d'oro 2023, 3 Premi del Ventennale e 8 menzioni come Cioccolati d'eccellenza, in occasione della cerimonia di premiazione delle Tavolette d'oro, l'Oscar del cioccolato, svoltosi all'interno di Taste, tra i "più autorevoli premi al cioccolato di qualità in Italia, ideati dalla Compagnia del Cioccolato, associazionec on più di mille associati".

Per il premio Tavoletta d'oro 2023, sono due i prodotti ideati da Andrea Slitti vincitori: uno - i Fichi Calabacita farciti con sambuca - presentato in anteprima, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria 'Frutta ricoperta'; il secondo - la 'Pralina Slitti al Caffè Turco' - si è invece aggiudicato il primo premio nella categoria Praline. Il Taste di Firenze è stata anche l'occasione per consegnare gli speciali Premi del Ventennale, un riconoscimento assegnato nel 2022 ai migliori cioccolati vincitori negli ultimi vent'anni per ciascuna categoria: Slitti è stata premiata nella categoria Fondente, dove il primo posto del Premio del Ventennale è andato a Slitti Gran Cacao 73%; nella categoria Latte Alta %, dove è stato premiato Slitti Lattenero 45%; infine, nella categoria Spalmabili con l'iconica Riccosa, la crema al cioccolato al latte resa dolce e profumata dal 51% di Nocciole delle Langhe e cacao selezionati. (ANSA).