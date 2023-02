Taste al via con 538 aziende, 100 new entry

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - E' tutto pronto per l'edizione numero 16 di Taste, il salone del gusto organizzato da Pitti Immagine al via da domani a lunedì alla Fortezza da Basso di Firenze. Alla fiera partecipano 538 espositori: di questi 100 sono new entry. Inoltre sono attesi buyer dai mercati di riferimento per la filiera italiana, ma anche dai paesi emergenti.

Duei focus di questa edizione, dedicati uno alla pasta, l'altro al mondo degli amari. Tanti gli eventi in programma, tra cui domani un incontro con il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Poi appuntamenti fuori dal salone come il Pizza Club, un party da Obicà sarà possibile degustare iconiche pizze e scoprire la storia del produttore di farina Molino Paolo Mariani. Invece la storica pizzeria napoletana Starita - che ha aperto un suo locale a Firenze da poco più di un anno - organizza un evento alla presenza del maestro pizzaiolo Antonio Starita, tra i campioni della vera pizza napoletana. La formula è quella dello showcooking con degustazione di due varietà di pizza: la marinara e la montanara.

Il bistrot Arà propone invece una rivisitazione della tipica granita siciliana, in chiave invernale, con caffè congelato e mantecatura con panna. Poi le curiosità al salone, come la nuova scatola Tosca proposta dal Biscottificio Mattei (in latta rosa, azzurro o verde) disegnata dagli illustratori Simone Massoni e Ilaria Falorsi, mentre l'azienda La perla di Torino presenterà una novità tra i tartufi di cioccolato, il 'Tartufo Limoncello e Meringa': cioccolato bianco, torrone, meringa e profumo di limone. (ANSA).