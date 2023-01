600 alberi per migliorare aria di Firenze e Aix-en-Provence

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Circa 600 nuovi alberi sono stati piantati a Firenze e ad Aix-en-Provence, nel sud-est della Francia, grazie al progetto europeo Airfresh, che vede la partecipazione per l'Italia di Enea e Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr. L'obiettivo, spiega una nota, è di quantificare la capacità di un'area periurbana riforestata di migliorare la qualità dell'aria in città, ridurre il fenomeno delle isole di calore e garantire il deflusso delle acque piovane durante eventi meteorologici estremi.

"Per il progetto Enea applicherà un sistema modellistico in grado di valutare le concentrazioni dei principali inquinanti e dei parametri meteorologici nelle città selezionate nelle condizioni di vegetazione attuale e, in seguito, all'introduzione di aree riforestate in prossimità della città - spiega Alessandra De Marco del dipartimento Enea di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e responsabile del progetto per l'Agenzia -. Le criticità ambientali che si sono verificate quell'estate hanno fatto crescere la consapevolezza delle autorità pubbliche sull'urgenza di mettere in campo misure di mitigazione e adattamento e, soprattutto, hanno aperto le porte alla sperimentazione di nuovi modi di pianificazione e gestione delle foreste periurbane". Nel 2019, si legge ancora, il 95% della popolazione di Firenze e di Aix-en-Provence è stata esposta a livelli di Pm10, biossido di azoto (No2) e ozono (O3) oltre i limiti stabiliti dall'Oms per la protezione della salute umana, causando 167 morti premature nel capoluogo toscano e 73 nella città francese. In entrambe le città, inoltre, vi sono stati rispettivamente 700 e 309 ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie. Negli ultimi 20 anni la temperatura del capoluogo toscano si è alzata di 0,3-1,0 gradi e questo aumento potrebbe arrivare a +1,5-3,7 entro il 2100.Aix-en-Provence, invece, è la terza città più inquinata della Francia ed entro il 2100 la temperatura media annuale aumenterà di + 1,9-4,6 gradi e fino a 5,7 in estate (nell'estate del 2019 la temperatura è stata di + 3,5 gradi rispetto alle città vicine). (ANSA).