Assegnati Forchettiere awards 2023

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Diciotto vincitori per altrettante categorie, più un premio speciale alla carriera assegnato allo chef Gaetano Trovato, due stelle Michelin. Terza edizione del Forchettiere award, che ha premiato luoghi del gusto di Firenze e della Toscana, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie, hamburgerie - selezionati da una giuria popolare e una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio: le votazioni sono andate avanti per tutto dicembre sul sito della testata Il Forchettiere. I circa 70 giurati del panel tecnico - il cui voto pesa per il 70% sul totale - hanno espresso le loro preferenze, anche per le nuove aperture nell'anno 2022 e per lo chef emergente: il risultato sono le cinquine di finalisti da cui sono emersi i vincitori.

Questi i premiati nelle varie categorie: Santo Bevitore, Chic Nonna by Vito Mollica (ache come nuova apertura), La Loggia del Belmond Villa San Michele, Da Burde, Fulin, Giotto, Atrium Bar del Four Seasons Hotel Firenze, Gelateria della Passera, Giorgio, Lungarno23, Formaggioteca Terroir, Nancy De Luca. A questi si aggiungono i cinque vincitori delle categorie relative alla Toscana: Osteria Passo dopo Passo di Castellina in Chianti (Siena), Elementi di Barberino (Firenze), Caffè al Teatro di Pietrasanta (Lucca), Bbq Chianina Station, l'Officina della Bistecca di Dario Cecchini a Panzano in Chianti (Firenze).

(ANSA).