Marmellate Chiaverini, ceduta storica azienda di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - La storica azienda di marmellate Chiaverini, fondata nel 1928 a Firenze, entra nel gruppo Le Bontà delle famiglie fiorentine Barbagli e Carapelli attive da oltre 100 anni nel settore alimentare. Gli accordi, riporta un comunicato, prevedono che la produzione rimanga nello stabilimento di Calenzano e che l'assetto operativo non venga mutato se non per ampliamento di personale utile a potenziare la produzione. Chiaverini adesso ha un fatturato di 3 mln di euro e 10 dipendenti.

"Contiamo di investire circa il 15% del fatturato 2023 per incrementare lo sviluppo e la distribuzione del mercato italiano - spiega Andrea Barbagli, ad del gruppo Le Bontà - Il progetto, che avrà luogo a partire dalla primavera 2023, è di arrivare sul territorio nazionale principalmente attraverso i canali tradizionali, cioé la grande distribuzione, che ha sempre considerato le marmellate Chiaverini come proposta premium dandogli risalto sullo scaffale, e i negozi alimentari e le piccole gastronomie da sempre promotori fedeli del marchio".

