Torna la Befana, tanti gli appuntamenti in Toscana

Tanti gli appuntamenti e le iniziative in Toscana per il giorno della Befana quest'anno, dopo che per due anni, a causa dello stop imposto dalla pandemia, in più comuni gli eventi non si erano svolti.

Torna così uno degli appuntamenti più noti della regione, la discesa della Befana dal Campanile della Cattedrale di Pistoia, con protagonisti i vigili del fuoco il pomeriggio del 6 gennaio in piazza del Duomo. Grazie ai vigili del fuoco la Befana volerà anche dalla Torre del Comune di Arezzo, atterrando in piazza della Libertà e a Firenze in piazza Signoria, dalla terrazza sopra la Loggia dei Lanzi. A Firenze il 6 la Befana alle 11:30 'volerà' anche nella centralissima piazza della Repubblica, calandosi dall'Arco e dal palazzo della Rinascente (evento organizzato da Confcommercio e EdiliziAcrobatica), e arriverà pure a bordo di dragon boat nella sede della Canottieri comunali di lungarno Ferrucci, che accoglierà con le Florence Dragon Ladies e altre socie, bambini e famiglie dalle 10 alle 12, per gite sul fiume e distribuzioni di calze con dolci (offerte da Coop). Torna poi la Befana del vigile urbano del Camet, con la sfilata di auto d'epoca nel centro e arrivo della vecchietta su una spider rossa intorno alle 11:30 in piazza Santa Maria Novella dove ci sarà la consegna di doni. Non si terrà invece anche quest'anno a Firenze la tradizionale Cavalcata dei Magi, con il corteo storico che sfila nel centro della città. L'appuntamento si ripete invece a Fucecchio (Firenze). Torna anche il treno della Befana, lo storico treno a vapore che partirà alle 8.50 da Firenze per arrivare a San Piero a Sieve (Firenze) alle 10.50: all'arrivo la Befana distribuirà le calze a tutti i bambini.

In provincia di Lucca, a Borgo a Mozzano la festa inizia già il 5 gennaio, dalle 17.30, nel centro storico con la 'Cantata' della Befana. Grande attesa poi a Barga per la Festa della Befana, in programma il 5 e 6 gennaio: luogo principale dell'evento sarà piazza Angelio. Previsto anche il ritorno del 'volo della Befana' e l'accensione della tradizionale piramide.

A Carmignano (Prato), dalle 15, la Befana aspetterà i bambini al Museo archeologico di Artimino per accompagnarli in una visita guidata. Nel tardo pomeriggio, invece, appuntamento a Seano, al Tennis club, per regalare le calze. A Montespertoli (Firenze), spettacolo di magia e giochi con bolle di sapone in piazza e a seguire saranno regalate a tutti i bambini le calze (donate da Chianti Banca). Ad Anghiari (Arezzo), tra le varie iniziative, le Befane arriveranno nel centro storico a bordo di auto storiche per distribuire caramelle. Vari appuntamenti in Casentino, a partire dal tradizionale grande falò del fantoccio raffigurante la Befana nella piazza di Soci, nel comune di Bibbiena. A Castelfranco (Pisa) alle 15 in programma il raduno de 'La Befana in bicicletta' mentre davanti al Palazzo Comunale verranno regalate le calze. A Pisa la Befana sarà protagonista anche di una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, con un'iniziativa presso l'Unità operativa di medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup, il 5 gennaio dalle 10 alle 12. A Castelnuovo Berardenga (Siena) l'appuntamento con la Befana è il 6 gennaio alle 17 agli impianti sportivi di Quercegrossa. La Befana arriverà anche a Empoli: appuntamento per grandi e piccini in piazza Farinata degli Uberti dove si calerà dal campanile della Collegiata di Sant'Andrea. In programma inoltre la sfilata in corteo nel centro storico. (ANSA).