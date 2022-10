Harborea, giardini in mostra a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 06 OTT - Si apre il 7 ottobre alle 14.30, sulle note della Fanfara dell'Accademia Navale di Livorno, nel parco di Villa Mimbelli a Livorno, l'undicesima edizione di Harborea, la festa delle piante dedicata quest'anno al 'magico mondo del giardino'. Sono 80 gli espositori della mostra mercato, varie le iniziative collaterali per far conoscere un giardinaggio di qualità e trasmettere la passione per le piante e per l'ambiente. Harborea, organizzata dal Garden Club in collaborazione con il Comune di Livorno, prosegue fino al 9 ottobre.

In occasione dell'inaugurazione prevista anche la premiazione di alcuni espositori che si sono contraddistinti per l'allestimento e l'originalità. La manifestazione entrerà poi nel vivo con stand aperti, laboratori, corsi e appuntamenti in giardino: quest'anno gli organizzatori hanno voluto porre l'accento sull'aspetto didattico facendo degli stand luoghi attivi di apprendimento e conoscenza. Tra gli appuntamenti il paesaggista della Società Toscana di orticoltura Elia Renzi parlerà de 'I giardini di acclimatazione', la Forest Therapy Guide Barbara Baudissard parlerà di Forest Bathing, poi in programma corsi base sulle coltivazioni di rose, orchidee, ortensie e zucche. Quanto alla mostra mercato gli 80 espositori offrono una varietà di piante: dalle mediterranee alle tropicali; rose, viole, ciclamini, azalee, agrumi; piante alimurgiche e succulente, ortaggi e aromatiche , frutti nuovi e frutti antichi.

Il ricavato della manifestazione, insieme al contributo del Comune, consentirà di progredire nel lavoro di restauro del Parco Storico di Villa Mimbelli. In concomitanza con Harborea il Museo Giovanni Fattori di Villa Mimbelli rimarrà aperto in orario continuato dalle ore 10 alle 19. (ANSA).