Mostra antiche camelie Lucchesia, 12 marzo via 33/a edizione

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 10 MAR - Non solo fiori, colori e natura. Per la prima volta, anche enogastronomia con prodotti del territorio e di filiera corta. Dopo quasi tre anni, con un'edizione annullata e una in forma ridotta è di nuovo il momento del taglio del nastro per la Mostra antiche camelie della Lucchesia che si svolge tra Pieve e Sant'Andrea di Compito, giunta alla 33a edizione, organizzata dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la collaborazione della Società italiana della Camelia e dell'International Camellia Society e il patrocinio del Comune di Lucca e di Regione Toscana.

L'inaugurazione è in programma sabato 12 marzo al Camellietum Compitese (ore 10.30). Seguiranno tre fine settimana di eventi.

Oltre al week-end del 12 e 13 marzo, la Mostra sarà aperta e fruibile anche il 19, 20, 26 e 27 marzo 2022 (sempre dalle ore 10 alle 18). La più grande novità dell'edizione 2022, si spiega, sono i 'Percorsi del gusto': ogni domenica saranno proposti itinerari enogastronomici lungo un percorso composto da 5 tappe collocate all'interno del Borgo delle camelie, tra Pieve e Sant'Andrea di Compito. Il primo appuntamento è in programma domenica 13 marzo con il percorso pensato (e cucinato) dalla Comunità del cibo dell'Amiata. Poi sarà la volta del percorso dello Slow Food di Lucca, Compitese e Orti lucchesi (20 marzo) e della Comunità del cibo della Garfagnana (27 marzo).

Oltre alle 1.500 camelie in fiore del Camellietum Compitese, che negli anni della pandemia è stato ingrandito fino a superare i 20 ettari di superficie, in questo primo fine settimana la Mostra proporrà visite guidate; la cerimonia del tè giapponese a cura dell'associazione culturale italo-giapponese Iroha di Firenze ; escursioni sui sentieri del camelieto e nel comprensorio del Compitese (12 marzo alle ore 15 e 13 marzo alle 10 e alle 15). Domenica 13 sono in programma anche due visite all'Oasi del Bottaccio e il primo Percorso del gusto. Tra le altre attività in programma, oltre alle due mostre fotografiche (una a cura di Susanne John, l'altra del Gruppo fotografico "Il Prisma"), l'incontro 'Monte Pisano, sette territori e un'unica strategia per il futuro. Idee e proposte, tra natura e turismo' (12 marzo, ore 15). Tra i promotori della mostra c'è anche la Villa Reale di Marlia: a marzo, con il biglietto d'ingresso del camelieto, dal lunedì al venerdì si potrà accedere al complesso di Villa Reale a un prezzo ridotto (11 euro). (ANSA).