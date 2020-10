Influenza: Toscana, 1,5 mln dosi per campagna vaccinale

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - Al via dal 5 ottobre, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, la campagna di vaccinazione antinfluenzale della Regione Toscana. Sono quasi 1,5 milioni (1.468.050) le dosi che saranno distribuite gratuitamente dalla Regione, a fronte delle 870mila che erano state acquistate per l'anno scorso. La spesa complessiva è stata di 8 milioni di euro.

L''incremento delle dosi acquistate, si spiega dalla Regione, è stato effettuato per fronteggiare la pandemia da Covid-19, al fine di rendere il vaccino antinfluenzale disponibile per quante più persone possibile, in modo da limitare la circolazione di coronavirus e di virus influenzali, i cui sintomi sono sovrapponibili. Tra coloro che hanno diritto alla vaccinazione gratuita gli over 65, le persone a rischio tra i 6 e i 64 anni, chi svolge servizi essenziali e al pubblico, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza. (ANSA).