Attivato all'ospedale Pistoia servizio di trapianti di cornea

Attivato all'Ospedale San Jacopo a Pistoia il nuovo servizio di Chirurgia corneale nell'ambito della struttura operativa complessa di oculistica.

Il servizio, spiega l'Asl Toscana Centro, nasce a seguito di due trapianti di cornea effettuati recentemente e a distanza ravvicinata ed entrambi con tecnica Dsaek (descemet's stripping automated endothelial keratoplasty): uno dei trattamenti che si realizza sostituendo selettivamente lo strato di tessuto compromesso preservando quelli funzionalmente integri. I due trapianti sono avvenuti in collaborazione con la Banca delle cornee 'Perelli' della Regione Toscana, con sede a Lucca, che ha fornito il tessuto da donatore da sostituire con quello che si era ammalato e con il contributo del coordinamento territoriale donazioni e trapianti (di Pistoia e Pescia) che ha prelevato dall'inizio dell'anno e messo a disposizione della rete trapiantologica toscana 58 cornee.

I due pazienti sono stati operati con la tecnica di cheratoplastica lamellare selettiva ed in anestesia locale e dopo il ricovero di qualche ora in day surgery sono stati dimessi con gli appuntamenti per i controlli successivi post intervento.

"La necessità di attivare questo nuovo servizio -ha spiegato il direttore della struttura operativa Vanni Borgioli - deriva dall'esigenza di curare quelle patologie in cui si perde la trasparenza corneale a causa di distrofie del tessuto o di precedenti interventi chirurgici; i pazienti se non operati vanno incontro ad ipovisus grave o a cecità. Solitamente il follow-up ha la durata di due mesi e i nostri due pazienti, un uomo e una donna, hanno raggiunto entrambi i risultati funzionali attesi".



