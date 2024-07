Assessore Toscana dona sangue,'serve il contributo di tutti'

In vista dell'estate, l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, invita a donare il sangue e per dare il buon esempio stamani si è recato all'ospedale di Campostaggia a Poggibonsi, in provincia di Siena, per contribuire alla raccolta di sangue. L'estate, spiega la Regione in una nota, è la stagione in cui si registra il maggior calo di donatori, il momento dell'anno più delicato per la carenza di sangue sebbene la necessità rimanga costante.

"Doniamo e donate - lancia un appello Bezzini - Facciamolo senza sapere per chi, ma sapendo perché. C'è bisogno del contributo di tutte e tutti noi".

Dopo la pandemia, ricorda la Regione, il 2023 è stato un anno di ripresa. In Toscana sono state superate le 206mila donazioni (grazie a 116mila donatori), 45 ogni 1000 residenti (solo per la produzione di globuli rossi) di contro a un obiettivo nazionale di 40. Anche il trend registrato nei primi mesi del 2024 è positivo per la regione. La crescita delle donazioni si è mantenuta costante e ha segnato un ulteriore incremento del 10%. Intanto si organizzano raccolte e aperture straordinarie programmate, la domenica (anche d'agosto).

La donazione di sangue, ricorda infine la Regione, è aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Occorre avere almeno diciotto anni e non più di 70, buona salute, corretti stili di vita e un peso adeguato. La presenza di alcune patologie, di terapie in corso, viaggi recenti o interventi possono comportare l'esclusione permanente o la sospensione temporanea dalla donazione. "Ringrazio tutte e tutti i professionisti del sistema sanitario e le associazioni, che ogni giorno fanno in modo che il sistema sangue nella nostra Regione funzioni - conclude Bezzini -. E grazie ad ogni singola donatrice e donatore che, con questo semplice straordinario gesto, rendono la nostra comunità più coesa e solidale".



