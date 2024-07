A ospedale Versilia nuovo strumento per patologie corneali

In provincia di Lucca è disponibile uno strumento all'avanguardia nel settore dell'oculistica che sta già ottenendo risultati positivi nel trattamento di patologie corneali. Nella struttura di oculistica dell'ospedale Versilia, diretta dal dottor Andrea Vento, è attivo il Cfx-Linker, nuovo importante strumento para-chirurgico per la terapia del cheratocono e di altre affezioni corneali. Il cross-linking corneale (Cxl), spiega l'Asl Toscana Nord ovest, si è affermato negli ultimi anni come terapia di elezione del cheratocono, la patologia a seguito della quale la cornea assume progressivamente una forma conica.

Si tratta di un trattamento para-chirurgico, cosiddetto, 'a bassa invasività' che permette di fornire un rinforzo alla cornea, mediante l'effetto combinato di vitamina B2 e raggi ultravioletti. Da quando è a disposizione nella struttura di oculistica, il nuovo strumento ha già stati effettuato oltre 10 trattamenti con risultati "estremamente positivi", si spiega. Il metodo, noto anche come 'fotodinamica corneale', prevede una prima fase di 'impregnazione' della cornea, mediante instillazione di gocce di collirio a base di riboflavina, la vitamina B2; successivamente si procede alla fase di 'irradiazione' esponendo il tessuto corneale a un fascio laser di raggi ultravioletti di tipo A a basso dosaggio.

Grazie all'azione combinata della vitamina B2 e dei raggi Uva si ottiene un aumento dei ponti molecolari che conferiscono maggiore resistenza agli strati più interni della cornea, rendendola più rigida e meno soggetta al processo di sfiancamento, caratteristico del cheratocono. In questo modo, spiega ancora la Asl, non è necessario un intervento molto più invasivo come il trapianto di cornea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA