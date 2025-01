Pass visite monumenti piazza Duomo Firenze diventa nominativo

Dal primo di marzo il Brunelleschi pass, biglietto che comprende la Cupola di Brunelleschi, il Campanile di Giotto, Santa Reparata, Battistero e Museo dell'Opera del Duomo, diventerà nominativo con verifica dell'identità al momento dell'ingresso. L'iniziativa, si spiega dall'Opera di Santa Maria del Fiore, è stata presa "per disincentivare l'acquisto di biglietti da rivenditori non autorizzati".

Da domani invece la biglietteria per acquistare in presenza i biglietti di ingresso ai monumenti della Cattedrale di Firenze sarà spostata da piazza Duomo a piazza San Giovanni 7, dove lo spazio, si spiega, è più ampio per accogliere il pubblico e sono presenti servizi come punto informazioni, bookshop e libreria, oltre ai bagni. In più sarà installata una biglietteria automatica che accetterà qualsiasi tipo di pagamento, anche in contanti. Riguardo alle modalità di acquisto, si spiega sempre dall'Opera di S.Maria del Fiore, dall'analisi degli ingressi del 2024 - che in totale sono stati 1 milione e 356 mila -, emerge che il 70% è fatto attraverso la biglietteria online sul sito web dell'Opera, il 17% da quella fisica e il 13% dall'ufficio vendite che si occupa dei prodotti a valore aggiunto come le visite guidate, scolaresche. Sempre dalla vendita online si ricava che il 36% degli acquirenti sono italiani, il 21% arrivano da paesi europei, il 16% dagli Stati Uniti, il 4% sia dalla Cina che dalla Corea, il 2% sia dal Canada che dal Giappone, l'1% per ognuna di queste nazioni Australia, Brasile e Messico.



