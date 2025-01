Fermato dopo decesso padre, accusa maltrattamenti seguiti morte

Maltrattamenti nei confronti del padre seguiti da morte. Questa l'accusa che ha portato al fermo di un 56enne su provvedimento della procura di Firenze. Domani è in programma l'udienza di convalida davanti al gip Francesca Scarlatti. Il padre del fermato, 85 anni, è stato trovato senza vita lunedì sera nella sua abitazione di Scandicci. Il pm Giacomo Pestelli ha disposto l'autopsia che è iniziata stamattina all'istituto di medicina legale di Firenze.

Il 56enne, a dicembre scorso, era stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale: era accusato di aver picchiato la madre di 88 anni provocandone, senza volerlo, la morte.



