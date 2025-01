Restaurati gli animali fantastici del Battistero di Firenze

Terminato il restauro della Madre Terra, porzione del pavimento intarsiato del Battistero di Firenze, in marmo bianco apuano e serpentino verde di Prato, dove sono rappresentati animali fantastici di derivazione orientale: dai simurg, figure di uccelli della mitologia persiana, con l'albero della vita, ai grifi rampanti e fiere. Il restauro, spiega l'Opera di Santa Maria del Fiore, si è reso necessario per il consistente stato di consunzione e di perdita del materiale di cui è costituito il 'tappeto' marmoreo (3,30 x 3,30 metri), che aveva cancellato del tutto o in parte i tratti del disegno originale, e ha permesso di recuperare la leggibilità dell'opera.

Costituita da lastre di marmo bianco apuano, accostate tra di loro con giunti di 5mm, con intarsi in serpentino verde di Prato, la Madre Terra - uno dei 'tappeti' ad intarsio marmoreo che costituisce gran parte del pavimento più antico del Battistero - era caratterizzata da una forte consunzione e importanti mancanze delle tarsie che rendevano illeggibile il quadrante così come nell'attigua pavimentazione dello Zodiaco.

In particolare il degrado del verde di Prato inizia con la frantumazione e il distacco di piccole scaglie e che tende ad accelerare velocemente nel tempo fino al suo completo disfacimento. Un fenomeno amplificato dal calpestio avvenuto nel corso dei secoli, tanto che l'Opera di Santa Maria del Fiore ha deciso di interdire l'accesso in queste parti della pavimentazione garantendone la visibilità al pubblico.

Il restauro, diretto ed eseguito dal personale dell'Opera di Santa Maria del Fiore, è stato possibile grazie al contributo di Tauck, operatore turistico e di crociere americano. "Interventi privati, come questo, sono importanti per la nostra istituzione perché la aiutano a perseguire gli scopi per cui esiste e cioè la tutela, la promozione e la valorizzazione dei monumenti della Cattedrale di Firenze", spiega Vincenzo Vaccaro, consigliere dell'Opera di S.Maria del Fiore. L'intervento sui pavimenti marmorei del Battistero fa parte di un più ampio progetto che prevede il restauro di tutto il monumento più antico di Firenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA