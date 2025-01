Protesta agricoltori, i trattori arrivano in centro ad Arezzo

Prosegue la protesta degli agricoltori che questa mattina, muovendo dal presidio al Casello A1 Valdichiana, è arrivata fino in centro ad Arezzo.

Il corteo composto da una cinquantina di mezzi ha raggiunto il capoluogo percorrendo la strada provinciale 327, attraversando i comuni di Foiano, Marciano, Monte San Savino e Civitella nella Valdichiana aretina ed arrivando fino alle frazioni aretine di San Zeno e Olmo. Infine l'approdo allo stadio di Arezzo dove è stato allestito un presidio.

Tre trattori, con le bandiere italiane, hanno poi raggiunto, muovendosi su via Giotto e via Roma, piazza Guido Monaco, il centro esatto della città, dove gli agricoltori hanno spiegato ai cittadini origini e motivazioni della protesta.

Questa, è stato detto, punta alla richiesta dello stato di crisi ed è anche e soprattutto a tutela dei consumatori danneggiati dall'aumento dei prezzi sul mercato. La manifestazione, come confermano le forze dell'ordine, si è svolta senza tensioni ed ha creato solo rallentamenti al traffico. Domani l'incontro presso il presidio al casello A1 Valdichiana - dove i trattori stazioneranno fino a domenica -, con i sindaci del territorio.



