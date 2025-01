Brunori Sas al Pistoia Blues Festival il 5 luglio

Per la sezione storytellers il prossimo 5 luglio sarà Brunori Sas (all'anagrafe Dario Brunori) a salire sul palco del Pistoia Blues festival, in piazza Duomo a Pistoia col suo nuovo tour 'L'albero delle noci', che prende il nome dal brano che l'artista cosentino porterà sul palco dell'Ariston a Sanremo tra pochi giorni. Tra gli ospiti già annunciati al Pistoia blues Gianna Nannini (13 luglio) nella sezione storyteller, oltre a Beth Hart (27 giugno, anteprima), Blackberry Smoke (10 luglio), Queens of the Stone Age + The Amazons (15 luglio).



