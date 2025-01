A Prato un nuovo festival culturale, Seminare idee

Nasce Seminare idee Festival Città di Prato, per approfondire e condividere cultura, per sfidare positivamente un tempo complesso e immaginare il futuro. La rassegna, alla sua prima edizione, si svolgerà a Prato da venerdì 6 a domenica 8 giugno: chiamerà a raccolta personalità della cultura, della scienza e delle arti per riflettere intorno a una parola 'seminale'. Quella scelta per la prima edizione è coraggio, "virtù - si spiega - che alimenta tanto la mente quanto il cuore, è la forza motrice capace di nutrire ogni cambiamento, dal più piccolo al più grande".

Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato, ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. Propone tre giornate di conferenze, dialoghi, incontri, spettacoli e letture, che animeranno in maniera diffusa il centro storico di Prato, i suoi teatri, i suoi musei, le piazze, i palazzi storici. Protagonisti saranno "grandi nomi della cultura, della scienza e delle arti" che si ritroveranno "a Prato per porsi domande, stimolare riflessioni, condividere nuovi sguardi sul mondo". La manifestazione sarà arricchita anche da una sezione dedicata ai libri e all'editoria, Seminare idee books, e da una sezione dedicata ai più piccoli, Seminare idee kids. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

"Il coraggio è da sempre una cifra identificativa di Prato.

Il festival vuole essere uno spazio di libertà, di domande, di incontri, un modo diverso di raccontarsi, di esprimere quello che siamo, di maturare una nuova consapevolezza come comunità e come individui" spiega Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. "Siamo convinti che la scienza, la filosofia, la letteratura possano contribuire a rendere questa città contemporanea ed europea", il commento della sindaca Ilaria Bugetti.



