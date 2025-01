Rifiuti, riapre alle visite l'impianto di riciclo delle Cortine

L'impianto di riciclo delle Cortine, ad Asciano (Siena) torna a essere visitabile dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che lo hanno trasformato in uno degli impianti più innovativi a livello nazionale. I cittadini che vogliono conoscere meglio che cosa succede dopo il cassonetto e fare un vero e proprio viaggio nell'economia circolare possono fare richiesta direttamente a Sienambiente.

Alle Cortine, si spiega in una nota, si può osservare in che modo e con quali tecnologie vengono gestite, ai fini del riciclo, le raccolte differenziate della Provincia di Siena.

Nella nuova configurazione dell'impianto, si può inoltre conoscere il funzionamento del biodigestore che trasforma in biometano i rifiuti organici. Alle Cortine è attivo anche un sistema innovativo di cattura della Co2 certificato, tra i pochi in Italia, per usi alimentari. Il presidente di Sienambiente, Tiziano Scarpelli, spiega così l'iniziativa. "Vedere con i propri occhi il lavoro degli impianti e come vengono gestiti i rifiuti è un fondamentale strumento di sensibilizzazione ambientale. Per questo motivo Sienambiente rende visitabili da sempre gli impianti a grandi e piccini. Grazie alle visite, l'impianto delle Cortine torna a presentarsi nella sua nuova configurazione proseguendo questa tradizione di trasparenza e comunicazione ambientale rivolta al cittadino e al mondo scolastico". Per le scolaresche è prevista una lezione in aula con tutte indicazioni per poter effettuare una raccolta differenziata di qualità necessaria a innalzare le percentuali di riciclo, vero obiettivo della differenziata.



