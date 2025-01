Incendio a Firenze, fiamme in ex Meccanotessile

Incendio a Firenze, in via Taddeo Alderotti, nell'area dell'ex Meccanotessile. I vigili del fuoco del comando centrale sono intervenuti attorno alle 17,40 per le fiamme che si sono sviluppate all'interno dell'edificio in disuso. Una squadra di terra ha effettuato lo spegnimento dell'incendio di masserizie e verificato l'eventuale presenza di persone; sul posto inviata anche un'autobotte e il carro aria.

Presenti in via precauzionale anche il personale sanitario del 118, polizia e vigili urbani.



