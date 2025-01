Protesta trattori, corteo e Aurelia congestionata a Capalbio

Mobilitazione degli agricoltori in varie parti della Toscana nell'ambito di una protesta promossa a livello nazionale da Coapi, Riscatto agricolo e Agricoltori italiani, che chiedono al Governo lo stato di crisi per il comparto.

In Maremma, alcune decine di trattori, spiega Salvatore Fais di Agricoltori Italiani, hanno "chiuso la E80 a Capalbio (Grosseto)", congestionando il traffico. Domani, spiega ancora, "la protesta si sposterà a Grosseto", con una manifestazione in piazza Barsanti, "venerdì a Orbetello mentre la prossima settimana andremo a Roma". Nel Pisano una quindicina di trattori ha dato vita ad un presidio all'uscita del casello autostradale della A11 a Migliarino Pisano (Pisa). Domani è annunciato un corteo di trattori dalle province di Pisa e Lucca che raggiungerà il porto di Viareggio (Lucca), dove gli agricoltori si uniranno ai pescatori, anche loro in mobilitazione. Protesta dei trattori anche a Bettolle, nel Senese, dove oggi è stato organizzato un corteo con presidio nei pressi dell'ingresso del casello dell'A1 'Valdichiana'. Domani è invece previsto un corteo di mezzi agricoli diretto a Chiusi Scalo (Siena) e il 30 gennaio verso Arezzo.



