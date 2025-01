Carnevale di Viareggio, da Meloni a De Filippi in cartapesta

Il Carnevale di Viareggio torna con circa un mese di spettacoli, parate, eventi, feste, concerti e mostre, dall'8 febbraio al 4 marzo. Sono sei quest'anno i corsi mascherati in programma: sabato 8, domenica 16, sabato 22, giovedì grasso 27 febbraio, domenica 2 e martedì grasso 4 marzo.

L'edizione 2025 del Carnevale vuole anche lanciare un messaggio di pace intesa, non solo come l'assenza di conflitti, ma anche come la costruzione di un'atmosfera di gioia, cooperazione e armonia collettiva.

L'evento, tra i più importanti della Toscana, è stato presentato nella sede della Regione Toscana dal presidente della Regione Eugenio Giani, dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e dalla presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci. I Beatles, la regina della tv Maria De Filippi, l'imprenditore Bill Gates, l'attore e regista Francesco Nuti, la premier Giorgia Meloni con i politici italiani del momento e i grandi leader del mondo sono tra i personaggi citati dagli artisti della cartapesta per il Carnevale di Viareggio 2025.

Oltre alle sfilate, Viareggio propone anche un fitto calendario di appuntamenti che costituiscono il cartellone del 'Fuori Corso'; tra le mostre, 'Esplorazioni Viaggio verso la parità' attraverso lo sguardo di tre fumettiste (dall' 8 febbraio - 8 marzo al Principe di Piemonte), tra gli eventi, domenica 16 febbraio sarà consegnato il Premio Burlamacco d'Oro 2025 a Enrico Mentana, mentre sabato 22 febbraio sarà la volta di Caterina Caselli ricevere il premio Ondina d'Oro 2025.

"Il Carnevale non rappresenta solo lo spirito di Viareggio ma di tutta la Toscana - ha detto Giani -. Un momento in cui si abbandona il pensiero sulle tante difficoltà per liberare l'animo e lo spirito con l'ironia e il sarcasmo che caratterizzano il nostro popolo. Abbiamo una grande edizione anche per questo 2025, la 152/a, ricca di moltissime iniziative che ci mostrano un Carnevale quale espressione di genio, creatività e tecnologia, una miscela perfetta che conferma il Carnevale di Viareggio parte integrante della cultura della nostra identità".



