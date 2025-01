A Sanremo Carlo Conti indosserà capi di Stefano Ricci

Al Festival di Sanremo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti vestirà abiti su misura confezionati dalla maison fiorentina Stefano Ricci. Per questi appuntamenti è stata predisposta una linea esclusiva per ciascuna serata, come annuncia la casa di moda oggi. "E' un un grande onore - ha detto Carlo Conti - Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque serate. Vestire Stefano Ricci vuol dire portare con me a Sanremo un po di Firenze e della sua eleganza".

Tra i capi più speciali c'è il completo composto da giacca da cocktail in jersey di velluto blu, con rever a lancia e bordo in raso nero, un gilet sei bottoni e un pantalone in lana mohair neri, con una camicia con cannone coperto e polsi doppi in popelin. Completano la linea i gemelli in oro bianco, perla grigia e diamanti. E poi due outfit tributo all'eleganza sartoriale di Sanremo, quindi un abito smoking in lana blu notte con rever sciallato in raso, e una giacca smoking doppiopetto in velluto nero con rever a lancia, pantalone smoking in lana mohair, camicia in popeline di cotone bianco e gemelli in oro bianco, diamanti e onice. "E' per noi - ha detto Filippo Ricci, direttore creativo della maison - un orgoglio poter vestire l'amico Carlo Conti".



