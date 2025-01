Furti casa tra Firenze e Prato,recuperati 100.000 euro refurtiva

Refurtiva per un valore di circa 100.000 euro, rubata nel corso di sette furti in abitazione in provincia di Firenze a Impruneta, Bagno a Ripoli, Scandicci, Cerreto Guidi, e a Prato, è stata recuperata dai carabinieri sotterrata in alcune aree rurali del comune di Follonica (Grosseto) a seguito di indagini nate dal fermo di quattro persone a novembre scorso. Restituiti ai legittimi proprietari circa 200 oggetti in oro e in argento e anche un casco, già recuperato durante l'esecuzione dei fermi, autografato da Valentino Rossi.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Firenze e coordinate dalla procura fiorentina, sono iniziate, spiega l'Arma, a ottobre 2024 a seguito di una denuncia di furto in casa presentata da una donna residente a Fiesole (Firenze). Gli accertamenti hanno poi portato all'esecuzione, a fine novembre scorso, del fermo di pg di quattro italiani, età tra i 35 e i 53 anni, accusati di aver formato un'associazione a delinquere specializzata in furti in abitazione. I quattro erano stati bloccati in un bed & breakfast di Follonica, cittadina scelta "dalla presunta banda come base operativa per i colpi in Toscana", spiegano i militari. Già all'epoca i carabinieri avevano recuperato parte della refurtiva e sequestrato auto in uso agli indagati, fra cui un Suv di grossa cilindrata. Le ulteriori indagini svolte hanno poi portato a inizio gennaio 2025, a rinvenire sotterrati, sempre nel territorio di Follonica, 200 oggetti fra preziosi in oro e articoli di argenteria che in questi giorni sono stati restituiti alle vittime. Restituito appunto anche un casco autografato da Valentino nelle mani del bambino alla cui famiglia appartiene.



