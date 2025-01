17enne ucciso, in centinaia a Certaldo per ricordare Maati

Si è tenuta oggi a Certaldo (Firenze) la commemorazione di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio.

Oltre 400 persone presenti in piazza Boccaccio, di fronte alla chiesa e al municipio, per la cerimonia in sua memoria organizzata dai familiari. Insieme ai genitori e agli amici, erano presenti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli. In molti esponevano cartelli con la scritta 'Giustizia per Maati' "Tutte le notti mi sveglio e penso a Maati che solo, circondato, aggredito dal branco, che implora di essere lasciato stare e che viene accoltellato nell'indifferenza dell'umanità intera" ha detto durante la cerimonia la madre, Silvia Baragatti, mentre il padre, Farid, ha preso la parola solo al termine: "Non sono in grado di dire niente se non di pregare per Maati" ha sottolineato prima di intonare una preghiera musulmana. "Abbiamo bisogno anzitutto di giustizia per Maati - ha detto il presidente Eugenio Giani -. Non è possibile vedere un ragazzo di 17 anni che andava a divertirsi per passare un finesettimana sereno, che debba essere per qualsiasi motivo al mondo accerchiato, ferito con coltelli". Sulla ricostruzione dell'omicidio Giani si è chiesto come sia possibile che nessuno abbia visto niente e ha condannato la violenza dell'atto. Per il sindaco Giovanni Campatelli "col passare degli anni si è persa l'educazione civica e i valori. Dobbiamo recuperare principi e valori per tornare ad un vivere civile che mi sembra con l'omicidio di Maati si sia perso". Al termine della cerimonia sono stati lanciati in volo 17 palloncini e altrettante lanterne luminose, tanti quanti gli anni di Maati. Poi una preghiera musulmana del rappresentante della comunità locale, e una cattolica celebrata dal parroco, don Rolando Spinelli, che poi ha invitato tutti a partecipare alla messa in memoria di Maati, celebrata alle 18.



