Incendio in appartamento a Empoli, evacuato un condominio

L'incendio, stasera, di un appartamento a Empoli (Firenze), situato al terzo e ultimo piano di un condominio in via Brunelleschi, ha causato il trasporto in ospedale di due persone intossicati dai fumi e il salvataggio di altre sei persone che occupano l'appartamento attiguo e che si sono rifugiate sul balcone dal quale le hanno evacuate i vigili del fuoco. Sul posto inviato anche l'autobotte da Empoli e un'autoscala dal distaccamento di Firenze Ovest.

Tutti gli inquilini del condominio sono stati allontanati dal palazzo. Dalla sede centrale è stato inviato il carro aria. I danni provocati dall'incendio ha fatto crollare una porzione di tetto. Una seconda autobotte è stata mandata da Pistoia. Chiesto l'intervento del personale sanitario del 118 per verificare le condizioni delle persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA