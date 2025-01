Ferragamo, la lavorazione della Tramezza in 160 fasi

Sono 160 le fasi della lavorazione necessarie per realizzare il modello di scarpa Tramezza di Ferragamo, un pezzo iconico della maison fiorentina che oggi, in occasione di Pitti Uomo 107, è protagonista di un evento speciale nella boutique di Firenze: un artigiano del laboratorio Ferragamo illustra tutto il procedimento per realizzare un paio di scarpe.

Tramezza prende il nome da uno dei componenti fondamentali della scarpa: uno strato di cuoio spesso e flessibile che viene inserito tra la il sottopiede e la suola, che ha la lo scopo di rendere la scarpa resistente, indeformabile, ma allo stesso tempo flessibile e comoda. Il cuoio di cui è composta la tramezza, essendo un materiale naturale, è in grado di modellarsi sulla sagoma del piede e memorizzarne l'impronta. Per realizzare questo modello servono molte ore di lavoro di un gruppo di artigiani specializzati, che si adoperano nella selezione dei materiali e nel taglio delle pelli, poi l'assemblaggio della tomaia, il montaggio di quest'ultima sulla forma e poi l'inserimento della tramezza, l'elemento distintivo delle scarpe Ferragamo che viene inserita tra la suola e la soletta interna. Dopo viene inserito il cambrione, un componente in acciaio posizionato tra la tramezza e la suola, e poi cucita la suola.



