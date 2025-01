Roberto Ricci Designs, collezione 'senza cuciture'

Eliminare le cuciture per migliorare qualità, comfort, design e stile: è l'innovazione lanciata a Pitti Uomo 107 dall'azienda toscana Roberto Ricci Designs, messa in produzione dopo anni di studi.

Realizzati con tecnologie all'avanguardia che non richiedono l'uso del filo, come la saldatura termica e gli ultrasuoni, questi capi abbandonano le cuciture tradizionali a favore di un assemblaggio del tessuto a vivo, contribuendo così anche a ridurre gli sprechi. Ad esempio, attraverso l'uso di laser, i tessuti vengono tagliati in modo preciso, mantenendo intatta la loro composizione originale e sono poi assemblati tramite incollaggio e nastratura. Un esempio? I pantaloni: hanno una cintura elastica interna progettata per adattarsi anche alle taglie intermedie, superando le limitazioni di una scala tradizionale di misure e adattandosi alle necessità.

La collezione, definita 'stitchless', è pensata per uomo e donna, e propone linee pulite e un design minimalista. Altra novità riguarda i tessuti, come il Surflex, scelto per la realizzazione di capi eleganti, easy care, no stiro. È protetto da ben due brevetti: uno per la costruzione innovativa e uno per il processo produttivo, è realizzato con un filo di poliammide 100% riciclato. Durante la presentazione di oggi alla Fortezza da Basso si sono esibiti dal vivo I Patagarri, band resa popolare da X Factor.



