Incendio in appartamento a Greve, in tre portati in ospedale

Tre persone portate in ospedale per controlli dovuti a inalazione di fumo e un appartamento inagibile: questa la conseguenza di un incendio avvenuto ieri prima di mezzanotte a Greve in Chianti (Firenze), in via Pio La Torre: intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Casciano e Figline Valdarno e quelli di via La Farina con l'autoscala.

I pompieri hanno spento le fiamme che hanno interessato la camera e l'ingresso. Sul posto poi i sanitari inviati dal 118 che hanno portato in ospedale tre persone che si trovavano nell'appartamento confinante. Al termine dell'intervento l'appartamento è stato dichiarato "non fruibile" per i danni dell'incendio e da fumo.



